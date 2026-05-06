В рядах ВСУ началось давление на солдат — дрон с надписью напугал бойцов

Пленный военнослужащий 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко рассказал, что украинские военные запугивали своих сослуживцев на передовой с помощью дрона с угрожающей надписью.

По его словам, беспилотник прилетел к позициям группы и сел на траву. На прикрепленной к нему фанерке было написано: «Не сдавайтесь, вас все равно убьют».

Мироненко заявил, что его подразделение отправили на позиции в районе населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области.

Из-за постоянных обстрелов бойцы, по его словам, семь дней скрывались в погребе. После гибели двух военнослужащих группа решила сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее Минобороны России сообщало, что населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области перешел под контроль группировки войск «Север».

Читайте также: ВСУ сцепились в доме — бойцы спорили о сдаче в плен ВС РФ.