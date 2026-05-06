Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал мировой кризис в авиации предвестником более жестких потрясений

Мировой авиационный кризис является предвестником более жестких потрясений в других отраслях. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мировой авиационный кризис является предвестником более жестких потрясений в других отраслях. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— В мае отменено 12 тысяч перелетов. Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жестких потрясений в других секторах, — написал он в соцсети X.

Так, политик прокомментировал статью Financial Times о том, что за последние две недели авиакомпании по всему миру сократили 12 тысяч рейсов, назначенных на текущий месяц.

Из-за этого количество мест, доступных для перелетов в этом месяце, уменьшилось более чем на два миллиона.

До этого Дмитриев также утверждал, что мир стремительно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, не отдавая себе отчета.

Тем временем Соединенные Штаты тоже оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и КНР, а также растущих возможностей Северной Кореи, утверждают в Пентагоне.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше