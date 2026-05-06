Дмитриев назвал мировой кризис в авиации предвестником более жестких потрясений

Мировой авиационный кризис является предвестником более жестких потрясений в других отраслях. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
— В мае отменено 12 тысяч перелетов. Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жестких потрясений в других секторах, — написал он в соцсети X.
Так, политик прокомментировал статью Financial Times о том, что за последние две недели авиакомпании по всему миру сократили 12 тысяч рейсов, назначенных на текущий месяц.
Из-за этого количество мест, доступных для перелетов в этом месяце, уменьшилось более чем на два миллиона.
До этого Дмитриев также утверждал, что мир стремительно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, не отдавая себе отчета.
Тем временем Соединенные Штаты тоже оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и КНР, а также растущих возможностей Северной Кореи, утверждают в Пентагоне.