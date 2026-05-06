Волгоградцам запретили брать животных и коляски на гуляния 7−9 мая

Планируете выйти на праздничные гуляния в Волгограде? Проверьте, что берете с собой. С 7 по 9 мая в городе-герое вводят временные ограничения для безопасности массовых мероприятий.
Под запрет попадают домашние животные, крупногабаритная ручная кладь — сумки и рюкзаки, а также детские коляски. Мэрия Волгограда просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к этим мерам.
Ограничения действуют три дня: 7, 8 и 9 мая — в период основных праздничных событий ко Дню Победы. Что это значит на практике? Если вы идете на площадь, набережную или в парк, где запланировано массовое мероприятие, оставьте питомца дома, а вещи возьмите по минимуму. Коляску с малышом тоже лучше не брать — организаторы рекомендуют заранее продумать альтернативу.
Эти правила вводят не просто так. В праздничные дни в центре Волгограда будет много людей, и службы безопасности усиливают контроль, чтобы исключить любые риски. Досмотр вещей на входе станет строже, поэтому чем меньше вы возьмете, тем быстрее пройдете на площадку.
Городские власти напоминают: ограничения временные и касаются только массовых событий.
