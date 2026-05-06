Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия на самом деле так и не прошла полноценную денацификацию. По его словам, западные державы после войны пошли по пути оправдания нацистских военных преступников, а не очищения общества. Об этом политик написал в статье для RT.
«По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо её проведения “западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников”» — уточнил зампред Совбеза.
Медведев также отметил, что англосаксы стремились сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов. По его утверждению, они проводили кампанию под девизом: «маленьких — вешать, больших — оправдывать».
Ранее Дмитрий Медведев уже критиковал нынешнее руководство ФРГ. Он заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц перепутал современность с Третьим рейхом, комментируя слова немецкого канцлера о создании «сильнейшей армии в Европе».