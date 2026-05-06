Германия так и не прошла реальную денацификацию. Об этом в среду, 6 мая, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
— В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников». Весь проводившийся с большим шумом процесс, за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств, превратился в пустой фарс. Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом "маленьких — вешать, больших — оправдывать, — заявил Медведев в своей статье для RT.
До этого немецкие СМИ возмутились заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Германия стала забывать результаты Нюрнбергского трибунала. Авторы материала назвали «шокирующими обвинениями» слова дипломата о том, что покаяния ФРГ в рамках денацификации страны после Второй мировой войны мало чего стоят.
Сам дипломат отметил, что принцип неотвратимости наказания за военные преступления, агрессию и преступления против человечности был универсально сформулирован именно в Нюрнберге, что затем нашло отражение во многих конвенциях ООН и решениях Международного суда ООН.