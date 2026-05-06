Главные новости к утру 6 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 мая 2026.
Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода»
США временно прекратили реализацию миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Свобода». Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Глава Белого дома уточнил, что приостановка в миссии произведена по просьбе Пакистана и других стран, чтобы поддержать прогресс в переговорном процессе с Ираном.
При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек
При атаке украинских беспилотников по Джанкою в Крыму погибли пять человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Погибшие — мирные жители. Всего в ночь на 6 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.
Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Пекин
Рубио и Лавров обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. В ходе разговора они обсудили отношения Москвы и Вашингтона, урегулирование украинского кризиса и ситуацию на Ближнем Востоке. Как указывает Госдепартамент, разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив
Иранские власти объявили о формировании и введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Теперь суда, намеревающиеся пройти через морской коридор, «после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения».