Главные новости к утру 6 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 6 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 мая 2026.

Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода»

США временно прекратили реализацию миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Свобода». Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Глава Белого дома уточнил, что приостановка в миссии произведена по просьбе Пакистана и других стран, чтобы поддержать прогресс в переговорном процессе с Ираном.

При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек

При атаке украинских беспилотников по Джанкою в Крыму погибли пять человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Погибшие — мирные жители. Всего в ночь на 6 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Пекин

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин во главе дипломатической делегации страны. Об этом сообщили в МИД исламской республики. В ходе визита министр планирует обсудить с китайским коллегой двусторонние отношения, а также региональные и международные события.

Рубио и Лавров обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. В ходе разговора они обсудили отношения Москвы и Вашингтона, урегулирование украинского кризиса и ситуацию на Ближнем Востоке. Как указывает Госдепартамент, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив

Иранские власти объявили о формировании и введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Теперь суда, намеревающиеся пройти через морской коридор, «после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения».

