Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио призвал Россию и Китай поддержать резолюцию США по Ормузскому проливу

США внесли в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что «в интересах» России и Китая поддержать документ.

США внесли в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции с требованием к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. Госсекретарь Марко Рубио считает, что «в интересах» России и Китая поддержать документ.

Предыдущая резолюция Бахрейна, поддержанная Штатами, не была согласована СБ ООН в апреле после того, как Россия и Китай воспользовались своим правом вето. По словам господина Рубио, «никто не хотел бы, чтобы эту резолюцию снова ветировали».

«Я бы поспорил… и с китайцами, и с русскими, что принятие этой резолюции и оказание давления на Иран отвечают их интересам, поскольку в их интересах не допустить закрытия международных водных путей, особенно Ормузского пролива, что может привести к экономическому хаосу в десятках стран по всему миру», — сказал госсекретарь (цитата по Reuters).

Из-за начатой США и Израилем в феврале военной операции Иран заблокировал Ормузский пролив. Подготовленный Вашингтоном проект резолюции требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар.

Подробнее о развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше