Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД Ирана и КНР встретились в Пекине

Утром 6 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин с рабочим визитом. В начале поездки он провел переговоры с китайским коллегой Ван И, сообщает агентство «Синьхуа».

Источник: Reuters

Официально деталей встречи пока нет. По данным Press TV, министры должны были обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе и мировую повестку.

Переговоры Аббаса Аракчи и Ван И прошли в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14—15 мая, на котором американо-иранский конфликт станет одной из ключевых тем. «Китаю выгодно, чтобы Иран прекратил блокировать пролив. Это наносит ущерб и самому Китаю», — уточнял позицию КНР госсекретарь США Марко Рубио накануне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше