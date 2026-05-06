Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Германии опровергло поставку ракет TAURUS Украине

Дипломаты напомнили о заявлении канцлера Фридриха Мерца, который исключал передачу этих дальнобойных ракет Киеву. Москва предупреждала, что удары TAURUS по целям в России будут расценены как прямое участие ФРГ в конфликте.

Источник: РБК

Германия не поставляет дальнобойные крылатые ракеты TAURUS на Украину, заявили «Известиям» в немецком посольстве в России.

«Относительно ракет TAURUS посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», — сказали там.

TAURUS — дальнобойная ракета весом 1350 кг и дальностью более 500 км. Предназначена для преодоления ПВО на низкой высоте (50 м) с учетом рельефа местности. Создана для поражения укрепленных и защищенных целей, а также стратегически важных объектов.

Год назад Мерц сообщал об отсутствии у Берлина планов по передаче ракет TAURUS Киеву. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также исключал такие поставки. Однако позднее пресс-бюро службы внешней разведки (СВР) России утверждало, что канцлер распорядился максимально засекретить информацию о причастности к поставкам на Украину ракет TAURUS.

Москва предупреждала, что удары TAURUS по целям на российской территории будут расценены как прямое участие ФРГ в конфликте.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше