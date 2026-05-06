Посольство Германии опровергло поставку ракет TAURUS Украине

Германия не поставляет дальнобойные крылатые ракеты TAURUS на Украину, заявили «Известиям» в немецком посольстве в России.
«Относительно ракет TAURUS посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», — сказали там.
TAURUS — дальнобойная ракета весом 1350 кг и дальностью более 500 км. Предназначена для преодоления ПВО на низкой высоте (50 м) с учетом рельефа местности. Создана для поражения укрепленных и защищенных целей, а также стратегически важных объектов.
Год назад Мерц сообщал об отсутствии у Берлина планов по передаче ракет TAURUS Киеву. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также исключал такие поставки. Однако позднее пресс-бюро службы внешней разведки (СВР) России утверждало, что канцлер распорядился максимально засекретить информацию о причастности к поставкам на Украину ракет TAURUS.
Москва предупреждала, что удары TAURUS по целям на российской территории будут расценены как прямое участие ФРГ в конфликте.
