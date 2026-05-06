Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США предупредили Иран перед началом операции в Ормузском проливе

Высокопоставленный американский чиновник заранее проинформировал Иран о планах США с 4 мая начать операцию «Проект Свобода» для вывода застрявших в Ормузском проливе судов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Высокопоставленный американский чиновник заранее проинформировал Иран о планах США с 4 мая начать операцию «Проект Свобода» для вывода застрявших в Ормузском проливе судов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как утверждает Axios, Вашингтон предостерег Тегеран от вмешательства. По данным издания, это свидетельствует о том, что Белый дом хотел снизить риск потенциальной эскалации. Но, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию нападений на корабли ВМС США и торговые суда. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отказалась от комментариев.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против республики. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что американская сторона ответит силой на любые попытки противодействовать «Проекту Свобода». Иранские и американские СМИ сообщали об ударах Ирана по военным кораблям США. 6 апреля господин Трамп объявил о временном прекращении операции в проливе.

Подробности — в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше