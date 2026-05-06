В 2022 году Медведев усомнился, что Западная Европа прошла «настоящую денацификацию» после 1945 года. Поводом стало лишение властями Праги звания почетного гражданина советского маршала Ивана Конева, при том что Адольф Гитлер сохранил этот статус в чешском городе Ланшкроун.