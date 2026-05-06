«По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла», — заявил он в статье для RT, выход которой проанонсировало издание.
Медведев сослался на материалы Службы внешней разведки России (СВР), из которых следует, что вместо денацификации «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников».
Процесс денацификации, по его словам, превратился на деле «в пустой фарс».
«Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом “маленьких — вешать, больших — оправдывать”, — отметил Медведев.
В 2022 году Медведев усомнился, что Западная Европа прошла «настоящую денацификацию» после 1945 года. Поводом стало лишение властями Праги звания почетного гражданина советского маршала Ивана Конева, при том что Адольф Гитлер сохранил этот статус в чешском городе Ланшкроун.