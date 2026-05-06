Захарова ответила на слухи о наличии у нее гражданства США

Захарова заявила, что у нее и ее семьи никогда не было гражданства США.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз опровергла слухи о том, что у нее или ее родных было или имеется гражданство или вид на жительство в США. С этим заявлением дипломат выступила в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что слухи о ее якобы американском гражданстве появились сразу, как только она заняла должность директора департамента и печати МИД РФ.

«У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого гражданства и никогда не было», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что подобные слухи МИД опровергал еще в 2020 году, а также делал это раньше.

«То есть шесть лет на официальных площадках были опубликованы опровержения, но они все равно начали», — добавила она.

Напомним, в прошлом году МИД России заявил, что про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты.

Ранее мошенники с помощью нейросети сделали провокационное видео с Марией Захаровой. Так, в интернете появилось видео с официальным представителем МИД РФ, которая заявляет, что Россия готова отдать Киеву Запорожскую АЭС, лишь бы ВСУ покинули ее территорию. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», это дипфейк.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
