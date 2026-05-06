Москве стремятся навязать концепцию «мир посредством силы», на которую можно ответить только «безопасностью РФ через животный страх ЕС». Об этом в среду, 6 мая, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, уговоры и демонстрация благих намерений не должны быть инструментами России по предотвращению «большой бойни».
— Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», — написал он в статье для RT.
В этой же статье Медведев подчеркнул, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. Тогда «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников».
Тем временем в Politico сообщили, что Европа начала опасаться, что у России появится возможность для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу (НАТО).
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, утверждает, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории.