Две диверсионные группы ВСУ выследили по полетам дронов «Баба-Яга».
Антитеррористическое подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны обнаружили и уничтожили в Константиновке две диверсионные группы, сообщает штаб обороны региона.
Диверсионные группы, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов были ликвидированы операторами «Горыныча» в результате отслеживания маршрутов полетов дронов.
Речь идет об украинских беспилотниках типа «Баба-Яга», которые использовались для доставки провизии и боеприпасов диверсионным группам.
Летом 2025 года российские военные пресекли попытку прорыва украинской диверсионной группы через границу в Брянской области. В результате операции пятеро были убиты, еще двое взяты в плен.
До этого, в январе того же года, украинские диверсионные группы были уничтожены в 10 км от города Теткино Курской области, около города Белополье в Сумской области, и в Суджанском районе, куда ВСУ перебросили более 100 десантников.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».