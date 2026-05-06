Две диверсионные группы ВСУ выследили по полетам дронов «Баба-Яга»

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны обнаружили и уничтожили в Константиновке две диверсионные группы, сообщает штаб обороны региона.

Источник: РБК

Диверсионные группы, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов были ликвидированы операторами «Горыныча» в результате отслеживания маршрутов полетов дронов.

Речь идет об украинских беспилотниках типа «Баба-Яга», которые использовались для доставки провизии и боеприпасов диверсионным группам.

Летом 2025 года российские военные пресекли попытку прорыва украинской диверсионной группы через границу в Брянской области. В результате операции пятеро были убиты, еще двое взяты в плен.

До этого, в январе того же года, украинские диверсионные группы были уничтожены в 10 км от города Теткино Курской области, около города Белополье в Сумской области, и в Суджанском районе, куда ВСУ перебросили более 100 десантников.

