Politico: у Мерца много советников, но нет настоящих союзников

«По словам человека, который когда-то был близок к Мерцу, у него сформировался правительственный аппарат, полный советников, но без настоящих союзников. У него нет близкого окружения за пределами кабинета, нет сторонников, которые вместе с ним боролись бы за обещанные политические изменения», — говорится в материале.
Собеседник газеты отметил, что кацлер ФРГ очень уверен в себе, но при этом сильно подвержен влиянию.
Ранее в Bild писали, что Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии.
Также сообщалось, что уровень недовольства немцев Мерцем достиг рекордных 78%.