Зампред Совбеза РФ пригрозил Европе — в Москве заговорили о «животном страхе»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва должна отвечать на попытки давления со стороны Европы собственной концепцией безопасности.
По его словам, на фоне разговоров о «мире посредством силы» Россия может обеспечить свою безопасность только через создание у европейских стран страха перед последствиями возможного конфликта.
Медведев считает, что предотвратить крупное военное столкновение можно лишь в том случае, если Германия и поддерживающая ее «единая Европа» будут понимать неизбежность серьезного ущерба в случае реализации агрессивных сценариев против России.
Он также заявил, что Москва не должна делать ставку на уговоры, демонстрацию доброй воли или односторонние шаги по укреплению доверия.
