«Мы видели, до какой степени оскотинивания дошли»: Захарова о провокациях против дипломатов РФ в Европе

Российские дипломаты в европейских странах готовы к любым провокациям в преддверии 9 Мая, сказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, к провокациям в российском внешнеполитическом ведомстве готовы каждый день, так как они происходят практически постоянно.
«Мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы», — сказала Захарова.
При этом она подчеркнула, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях страны пребывания обязаны обеспечить безопасность российских дипломатов и объектов посольств.
Как писал KP.RU, Захарова прокомментировала угрозу главы киевского режима Владимира Зеленского провести атаку на 9 Мая в Москве. По ее словам, нацисты отчаянно сопротивляются Дню Победы как 80 лет назад.