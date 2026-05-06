«Животный страх Европы»: Медведев рассказал, как нужно отвечать на концепцию «мира посредством силы»

Формирование у Европы страха перед неприемлемым уроном может предотвратить бойню. Об этом RT заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Нам хотят навязать концепцию “мир посредством силы”. Значит ответить мы можем только “безопасностью России через животный страх Европы”, — заявил Медведев.
По его словам, нашими инструментами по предотвращению большой бойни не должны быть ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля или односторонние шаги по укреплению доверия.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше