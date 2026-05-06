Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вице-консул, мы и портрет Путина»: Захарова впервые раскрыла подробности своей свадьбы в Нью-Йорке

Захарова поделилась подробностями о своей свадьбе в генконсульстве в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые раскрыла детали бракосочетания, которое состоялось на территории генконсульства России в Нью-Йорке в 2005 году. Подробностями она поделилась на радио Sputnik.

Знакомство с будущим супругом произошло незадолго до её отъезда в длительную командировку в Соединенные Штаты. Мария Захарова пояснила, что на тот момент все документы у неё уже были на руках, поэтому она не могла подвести своё ведомство и коллег.

Спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке её избранник специально приехал в Америку, чтобы оформить официальный брак. Дипломат рассказала, что они пошли в консульство и расписались, назвав это событие своей свадьбой.

«Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписал. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина», — уточнила дипломат.

Стоит отметить, что Мария Захарова является одной из самых узнаваемых фигур в российской дипломатии. Она стала первой женщиной в истории страны на посту официального представителя МИД, известной своими яркими и жёсткими ответами Западу. В прошлом году она отметила 10 лет на посту официального представителя МИД.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше