«Вице-консул, мы и портрет Путина»: Захарова впервые раскрыла подробности своей свадьбы в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые раскрыла детали бракосочетания, которое состоялось на территории генконсульства России в Нью-Йорке в 2005 году. Подробностями она поделилась на радио Sputnik.
Знакомство с будущим супругом произошло незадолго до её отъезда в длительную командировку в Соединенные Штаты. Мария Захарова пояснила, что на тот момент все документы у неё уже были на руках, поэтому она не могла подвести своё ведомство и коллег.
Спустя несколько месяцев работы в Нью-Йорке её избранник специально приехал в Америку, чтобы оформить официальный брак. Дипломат рассказала, что они пошли в консульство и расписались, назвав это событие своей свадьбой.
«Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписал. В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина», — уточнила дипломат.
Стоит отметить, что Мария Захарова является одной из самых узнаваемых фигур в российской дипломатии. Она стала первой женщиной в истории страны на посту официального представителя МИД, известной своими яркими и жёсткими ответами Западу. В прошлом году она отметила 10 лет на посту официального представителя МИД.