Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий американский эсминец вошел в Персидский залив

Американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta, следуя через Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода», вышел в акваторию Персидского залива, сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц.

Источник: РБК

Американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta, следуя через Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода», вышел в акваторию Персидского залива, сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц. Это уже третий корабль ВМС США, действующий в данном районе.

По данным источников, все три эсминца — USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason находятся к западу от пролива в ожидании дальнейших распоряжений. Они задействованы в многоуровневой системе обороны, объединяющей корабли, авиацию и средства ПВО, для защиты коммерческих судов, проходящих через пролив.

В ночь на 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. По его словам, к Соединенным Штатам с такой просьбой обратились многие страны, «почти ни одна из которых не вовлечена в столь явный и жестокий ближневосточный конфликт».

Позже центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что два торговых судна под американским флагом успешно прошли через Ормузский пролив. «Американские войска активно помогают в усилиях по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», — говорилось в заявлении.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Персидский залив: нефтяная артерия планеты и узел мировой геополитики
Персидский залив — один из самых известных и стратегически важных водоемов мира. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, а его побережье контролируют ключевые энергетические державы. В материале — самое важное об этом участке Земли.
Читать дальше