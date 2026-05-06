Третий американский эсминец вошел в Персидский залив

Американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta, следуя через Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода», вышел в акваторию Персидского залива, сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц. Это уже третий корабль ВМС США, действующий в данном районе.
По данным источников, все три эсминца — USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason находятся к западу от пролива в ожидании дальнейших распоряжений. Они задействованы в многоуровневой системе обороны, объединяющей корабли, авиацию и средства ПВО, для защиты коммерческих судов, проходящих через пролив.
В ночь на 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции по освобождению коммерческих судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе после перекрытия Ормузского пролива. По его словам, к Соединенным Штатам с такой просьбой обратились многие страны, «почти ни одна из которых не вовлечена в столь явный и жестокий ближневосточный конфликт».
Позже центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что два торговых судна под американским флагом успешно прошли через Ормузский пролив. «Американские войска активно помогают в усилиях по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», — говорилось в заявлении.
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».