Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии решили создать госрезерв топлива на 50 дней

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявил о выделении 10 млрд австралийских долларов ($7,2 млрд) на расширение национальных запасов топлива и формирование постоянного государственного резерва, передает Reuters.

Источник: РБК

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявил о выделении 10 млрд австралийских долларов ($7,2 млрд) на расширение национальных запасов топлива и формирование постоянного государственного резерва, передает Reuters.

По словам главы правительства, расширенные запасы, объемом около 1 млрд л, гарантируют стране минимум 50 дней автономного снабжения, что должно защитить от перебоев с поставками, в том числе из-за ближневосточного конфликта. Пакет мер войдет в федеральный бюджет на следующей неделе.

Министр энергетики Крис Боуэн отметил, что Австралия была одной из немногих стран Международного энергетического агентства, не имевших государственных запасов топлива, и полагалась на обязательные коммерческие запасы.

«Теперь у нас будет государственный топливный резерв объемом около 1 млрд л, который дополнит минимальные запасы частного сектора. Это серьезное и позитивное изменение в подходе нашей страны», — заявил Боуэн.

Национальная ассоциация дорог и автомобилистов Австралии также приветствовала инициативу, назвав логичным шагом. Однако эксперт Института Граттана Тони Вуд усомнился в практической реализации резерва.

«Правительство не должно быть участником рынка», — указал он.

По данным Reuters, в настоящее время Австралия импортирует около 80% топлива и с начала ближневосточного конфликта испытывает локальный дефицит. Текущие запасы страны рассчитаны примерно на 30 дней.

После начала конфликта на Ближнем Востоке Иран ограничил судоходство в Ормузском проливе. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок сжиженного природного газа.

В начале апреля глава МЭА Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический кризис будет иметь долгосрочные последствия. «Кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, масштабнее всех трех предыдущих (нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов. — РБК) вместе взятых», — сказал он.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше