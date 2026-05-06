Арагчи и Ван И провели переговоры в Пекине на фоне кризиса в проливе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава МИД Китая Ван И провели переговоры в ходе визита Арагчи в Пекин.

Источник: РБК

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава МИД Китая Ван И провели переговоры в ходе визита Арагчи в Пекин. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Какие вопросы стороны обсудили на встрече, агентство не уточнило.

Как передает телеканал Press TV, в ходе переговоров главы МИД затронули операцию США и Израиля в Иране, в частности подтвердили готовность продолжать усилия по снижению напряженности. Стороны также подчеркнули необходимость полного прекращения огня.

Аббас Арагчи прибыл в Пекин 6 мая. Press TV сообщил, что министр проведет переговоры со своим китайским коллегой, в ходе которых будут затронуты как двусторонние отношениям, так региональные и международные события.

В конце апреля глава МИД Ирана посетил Санкт-Петербург, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. После встречи иранский министр заявил, что Тегеран благодарен Москве за солидарность и приветствует дипломатическую поддержку со стороны Москвы.

Через несколько дней Арагчи также провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе него стороны обсудили стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, в том числе урегулирование вокруг иранской ядерной программы и обеспечение свободы судоходства в регионе.

