Арагчи и Ван И провели переговоры в Пекине на фоне кризиса в проливе

Какие вопросы стороны обсудили на встрече, агентство не уточнило.
Аббас Арагчи прибыл в Пекин 6 мая. Press TV сообщил, что министр проведет переговоры со своим китайским коллегой, в ходе которых будут затронуты как двусторонние отношениям, так региональные и международные события.
В конце апреля глава МИД Ирана посетил Санкт-Петербург, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. После встречи иранский министр заявил, что Тегеран благодарен Москве за солидарность и приветствует дипломатическую поддержку со стороны Москвы.
Через несколько дней Арагчи также провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе него стороны обсудили стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, в том числе урегулирование вокруг иранской ядерной программы и обеспечение свободы судоходства в регионе.
