Европа пытается сохранить себя за счет воюющей Украины, заявил Додик

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина используется Западной Европой для военного противостояния с Россией, потому что стала единственным элементом, способствующим ее сохранению, заявил в интервью РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Источник: © РИА Новости

Запад, прежде всего Евросоюз, «пытался вести войну с Россией через Украину и делает это и по сей день», отметил Додик.

«Дело в том, что сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения», — сказал он.

Политик считает, что в момент достижения мира на Украине Европа будет полностью дестабилизирована — без лидеров, без сырья, без ценностей, которые она продвигала.

«А Европа без концепции будущего, безусловно, не внушает оптимизма», — заключил Додик.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
