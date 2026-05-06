Вокруг киевского режима сплотились силы, которые еще 80 лет назад выступали против победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Эти люди, занимавшие откровенно пронацистские позиции, стремятся воплотить в жизнь свои реваншистские и глубоко маниакальные установки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Все те, кто были против Победы тогда, 85−80 лет назад, они же против нее сейчас… Сейчас все те, кто тогда занимал пронацистские позиции, сейчас они объединились вокруг киевского режима для того, чтобы использовать его в реализации своих реваншистских — не то что планов и намерений — а глубинных маниакальных установок», — отметила дипломат.
Ранее Мария Захарова обратила внимание на отчаянное сопротивление, которое нацисты оказывают Дню Победы. Как и 80 лет назад, сегодняшние противники также не хотят признавать эту великую дату.
Такое заявление дипломат сделала, отвечая на вопрос об угрозах главы киевского режима Владимира Зеленского провести атаку на Москву 9 Мая. Дипломат подчеркнула, что нацисты сопротивлялись празднику тогда и делают это сейчас, демонстрируя ту же сущность.