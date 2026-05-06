WSJ узнала о требовании Трампа разрешить ароматизированные вейпы в США

WSJ пишет, что 5 мая FDA одобрило ароматизаторы от производителя Glas. Ранее Марти Макари не допускал к продаже ароматизаторы для электронных сигарет со вкусом ментола, манго и черники. По мнению комиссара, вкусовые жидкости для вейпов могли привлечь детей и подростков, что создавало бы риски для общественного здоровья.