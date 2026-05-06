WSJ узнала о требовании Трампа разрешить ароматизированные вейпы в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари за недостаточно оперативное одобрение ароматизированных вейпов и никотиновых продуктов в стране. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари за недостаточно оперативное одобрение ароматизированных вейпов и никотиновых продуктов в стране. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, на прошедших выходных Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров со своими советниками в Белом доме. Президент США, в частности, указывал на важность ароматизированных вейпов для молодых избирателей MAGA (движение его сторонников). В администрации уведомили господина Трампа, что Марти Макари блокирует программу вейпинга в США.

WSJ пишет, что 5 мая FDA одобрило ароматизаторы от производителя Glas. Ранее Марти Макари не допускал к продаже ароматизаторы для электронных сигарет со вкусом ментола, манго и черники. По мнению комиссара, вкусовые жидкости для вейпов могли привлечь детей и подростков, что создавало бы риски для общественного здоровья.

FDA последние несколько лет, в том числе при президентстве Джо Байдена, отказывалось одобрять продажу ароматизированных жидкостей для вейпа за исключением табачных и ментоловых вкусов. В своей предвыборной кампании 2024 года Дональд Трамп пообещал «спасти вейпинг».

