Трамп заявил о приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе

США приостанавливают операцию «Проект “Свобода”, направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Исламской Республике приостановку объяснили “неудачей США в достижении своих целей”. CNN пишет, что шаг может свидетельствовать о попытке США и Ирана восстановить дипломатическую инициативу. Подробности — в материале “Газеты.Ru”.