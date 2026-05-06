«Газпром» подал новый иск в суд к чешской NET4GAS

«Газпром» и «Газпром экспорт» подали в российский суд иск к чешской фирме-оператору внутренних газопроводов NET4GAS. Об этом следует из картотеки арбитража.
Утверждается, что исковое заявление подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 мая. Оно касается экономических споров по гражданским правоотношениям.
Двумя годами ранее в 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» к NET4GAS о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Чехии. Суд постановил взыскать с NET4GAS в пользу «Газпром экспорта» 112,96 млн евро в случае нарушения.