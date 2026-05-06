Наталья Каптелинина проверила благоустроенный сквер «Кировский» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Каптелинина вместе с председателем правления АНО «Шаг за шагом к мечте» Ольгой Шикуновой и директором «Красгорпарка» Эдуардом Веккессером провели «партийный десант» и осмотрели сквер «Кировский», преображенный в ходе подготовки к 400‑летию Красноярска.
В 2018 году сквер «Кировский» начали благоустраивать по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». К юбилею Красноярска общественное пространство решили обновить. На работы ушло почти два года, на них выделили более 252 миллионов рублей.
В результате сделали новые пешеходные зоны, построили искусственный пруд с зоной отдыха и уличной мебелью. Есть велопарковки, детские и спортивные зоны, а также площадки для выгула собак. Установлены туалетные модули, в том числе для людей инвалидностью.
Наталья Каптелинина отметила о недоработках, допущенных при создании доступной среды. В их числе — необходимость удлинить пандус у туалетного модуля, отсутствие адаптивных элементов на игровых площадках и подъема на сцену: «Обновленный сквер стал качественным городским пространством, но для полноценной инклюзивности требуются дополнительные работы. Детские площадки должны быть наполнены смехом детей с разными возможностями — никаких барьеров для этого быть не должно».
