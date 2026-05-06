Политолог Дудаков рассказал о перспективе импичмента Трампу

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала готовиться к поражению на промежуточных выборах в Конгресс. По информации издания The Washington Post, юристы проводят закрытые брифинги для членов республиканской администрации президента США, рассказывая, как подготовиться к надзору со стороны Конгресса после победы демократов на выборах.
Дудаков отмечает, что в администрации Трампа вполне реалистично оценивают нынешнюю динамику общественных настроений и электоральную динамику в США. По его мнению, демократам удастся взять большинство в обеих палатах Конгресса и в Сенате, что создаст много проблем для президента США и его команды.
Например, при потере большинства в Сенате Трамп не сможет утверждать лояльных ему судей, что крайне важно в рамках американской политической практики.
В США многие важные вопросы сегодня решаются на судебном уровне из-за раскола в политической сфере и дисфункции Конгресса. Кроме того, Трамп не сможет утверждать членов кабинета министров — ему придется идти «на поклон» к демократам, а те станут требовать серьезных уступок.
По словам эксперта, демократы могут блокировать будущие законотворческие инициативы Трампа, так что с законодательной активностью ему придется попрощаться.
Дудаков отмечает, что контуры грядущего противостояния между Конгрессом и Белым домом просматриваются уже сейчас.
Демократы, скорее всего, будут расследовать и скандал с Эпштейном, и связи Трампа с Эпштейном, потому что они уверены, что Трамп показал общественности не все документы. Также они будут расследовать военные преступления в Иране и многое другое. Не исключено, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампу.
Демократы уже дважды пытались объявить Трампу импичмент. Оба раза это утверждалось нижней палатой, но затем блокировалось на уровне Сената, напоминает американист. По мнению Дудакова, после победы на выборах демократы будут оказывать колоссальное давление на Трампа, чтобы он добровольно ушел в отставку.
Они попытаются повторить сценарий (37-го президента США) Ричарда Никсона, которого сломал скандал с Уотергейтом, и он был вынужден уйти в отставку добровольно под угрозой импичмента. Такой сценарий я бы не исключал.
Демократы постараются всячески блокировать нормальную работу президентской администрации — это все ждет Трампа в 2027 году, резюмирует Дудаков.
Ранее CNN объяснил, что повлияло на снижение уровня поддержки действующего президента США. Рейтинг неодобрения действий Дональда Трампа, по данным опроса Washington Post — ABC News — Ipsos, достиг 62%.