ЕС потребовал убрать российский павильон с Венецианской биеннале

Еврокомиссия предупредила власти Италии, что участие российского павильона в Венецианской биеннале может нарушать санкции Евросоюза. В письмах организаторам мероприятия Брюссель заявил, что любые расходы российской стороны на участие в выставке могут рассматриваться как косвенная экономическая поддержка.
Еврокомиссия потребовала разъяснить условия сотрудничества между биеннале и российской стороной. На ответ организаторам дали 30 дней. В Брюсселе также заявили, что культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских средств, должны соответствовать «демократическим ценностям».
По данным Financial Times, ранее Еврокомиссия уже угрожала прекратить трехлетнее финансирование биеннале в размере €2 млн. Поводом для конфликта стало решение руководства биеннале впервые с 2022 года разрешить России провести выставку в национальном павильоне.
Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко отказался пересматривать участие российской стороны, заявив о приверженности свободе слова. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони при этом заявила, что не поддерживает это решение, однако подчеркнула, что фонд биеннале действует автономно.
Российский павильон на 61-й Венецианской биеннале получил название «Дерево укоренено в небе». В программе заявлены выступления артистов из Коми, Якутии и других регионов России.
