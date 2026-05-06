ЕС потребовал убрать российский павильон с Венецианской биеннале

Еврокомиссия предупредила власти Италии, что участие российского павильона в Венецианской биеннале может нарушать санкции Евросоюза. В письмах организаторам мероприятия Брюссель заявил, что любые расходы российской стороны на участие в выставке могут рассматриваться как косвенная экономическая поддержка.