КНДР исключила из конституции упоминание об объединении с Южной Кореей

Это произошло после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем программном выступлении в марте назвал Сеул «самым враждебным государством». Как уточняли в Южной Корее, обновленная конституция была представлена в КНДР в марте. Она также включает новый пункт, содержащий описание территории Северной Кореи: «Это территория, граничащая с Китаем и Россией на севере, и с Республикой Корея на юге». В конституции отмечается, что Северная Корея «категорически не допускает никаких посягательств на свою территорию».