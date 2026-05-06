В Совфеде пригрозили Киеву жестким ответом — речь зашла о 9 Мая

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае отказа Украины соблюдать перемирие на 9 Мая последует жесткий ответ. По словам сенатора, Минобороны России уже предупреждало о возможных последствиях попыток сорвать празднование Дня Победы.
Так Джабаров прокомментировал заявление советника министра обороны Украины Сергея Стерненко о том, что ВСУ не собираются соблюдать перемирие. Сенатор также заявил, что украинская сторона, по его мнению, неоднократно нарушала режим прекращения огня, включая пасхальное перемирие.
Отдельно Джабаров упомянул атаку беспилотников на Джанкой вечером 5 мая. По его словам, удар был нанесен незадолго до начала объявленного Киевом перемирия.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки на Джанкой погибли пять человек.
До этого Минобороны России заявляло, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар по центру Киева.
