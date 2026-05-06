Возобновит ли Трамп удары по Ирану и есть ли у США другие варианты

Ситуация на Ближнем Востоке
Миссия «Проект Свобода» начала действовать 4 мая: США взялись сопровождать танкеры и контейнеровозы в Ормузском проливе. Спустя непродолжительное время миссию пришлось свернуть.
В Иране заявили, что ВМС республики обстреляли ракетами американский корабль, который вошел в морской коридор, закрытый по решению Тегерана. Reuters предполагает, что речь идет о корабле прибрежной зоны USS Canberra. После удара судно покинуло район. В Пентагоне заявление Исламской Республики опровергли и добавили, что американская группировка продолжает вести блокаду иранских портов и уже потопила шесть малых иранских катеров, которые представляли угрозу для торговых судов.
Уже 6 мая Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что миссия поставлена на паузу.
«Мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии “Проект Свобода” будет приостановлена на короткий период», — написал глава Белого дома.
Несмотря на все попытки США разблокировать Ормузский пролив в Персидском заливе, по данным Marine Traffic, в «заточении» продолжают оставаться до двух тысяч судов. Американская блокада и миссия «Проект Свобода» позволили выйти из Ормуза только двум американским коммерческим кораблям.
Прогнозы о развитии конфликта США и Ирана
На это может косвенно указывать позиция главы Пентагона Пита Хегсета. 5 мая на пресс‑конференции он заявил, что Дональд Трамп «не сдался» в противостоянии с Ираном. Он добавил, что Вашингтон все еще ждет поддержки союзников и других стран, заинтересованных в разблокировке Ормузского пролива. При этом Хегсет подчеркнул, что США и Иран до сих пор соблюдают перемирие, заключенное 8 апреля.
Исламская Республика пока не делает заявлений об остановке режима прекращения огня, но и заключать мирную сделку с Белым домом не спешит.
В Израиле, который является союзником США и давним оппонентом Ирана, уже заявили о готовности возобновить атаки по Ирану. «Мы ждем зеленый свет от американцев», — приводит слова источника, близкого к правительству Биньямина Нетаньяху, израильский телеканал News 12.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин считает, что вероятность возобновления американо‑израильских ударов по Ирану остается высокой. В беседе с «Ведомостями» эксперт подчеркнул, что для Трампа продолжение военной операции невыгодно. По мнению аналитика, американский президент продолжает сыпать угрозами в адрес Ирана, чтобы создавать иллюзию контроля над ситуацией.
«Трамп в очень уязвимом положении. Он хочет действовать с позиции силы, но если вдруг возобновится война с Ираном, то внутриполитические позиции президента дополнительно ослабнут», — уточнил эксперт.
Кошкин отметил, что во время поездки Марко Рубио в Ватикан с визитом к папе Римскому Вашингтон вряд ли решится на новые атаки, чтобы не сорвать дипломатические усилия. Кроме того, по версии эксперта, помешать возобновить удары может дефицит вооружений. По данным американских аналитиков, Пентагон потратил до 80% запасов ударных и противоракетных средств поражения.
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров обратил внимание, что в тупике по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, кроме США, оказался и Иран. Эксперт выразил уверенность, что в Иране понимают: требования об отмене санкций и разрешения на продолжение реализации ядерной программы, скорее всего, не будут приняты.
«Иран действует преимущественно реактивно, подстраиваясь под изменения обстановки. Усиление давления со стороны США, в том числе вокруг Ормузского пролива, воспринимается как попытка принуждения. Свои ответные действия, включая демонстративно жёсткие сигналы, Иран рассматривает как вынужденную реакцию. Тегеран готов поддерживать состояние хронического напряжения — без полномасштабной войны и без устойчивого мира», — приводят слова Бочарова «Ведомости».
Американист‑политолог Малек Дудаков обратил внимание на позицию Конгресса США относительно продолжения военных действий в отношении Ирана. Эксперт уточнил, что шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн были вынуждены оправдываться перед конгрессменами и заверили их в том, что перемирие с Тегераном остается в силе.
Политолог подчеркнул, что даже республиканцы накануне выборов больше не желают быть связанными с войной в Иране.
«Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн впервые демонстративно бросил вызов Белому дому. Он отказался выставлять на голосование билль о продлении военных полномочий Трампа. Для республиканцев голосовать за продолжение авантюры с Ираном де‑факто означает подписывать себе смертный приговор на скорых выборах в Конгресс», — объяснил Дудаков в Telegram.
Он добавил, что в Белом доме воцарились упаднические настроения, а юристы команды Трампа уже готовятся к расследованиям, которые в перспективе может инициировать Конгресс в случае победы демократов на ноябрьских выборах. По мнению политолога, демократы способны реализовать процедуру импичмента в отношении Трампа.
«Будет очень показательно, если, скажем, суд Южного округа Манхэттена, любящий вечно вести тяжбы с Трампом, в итоге запретит ему продолжать войну с Ираном. А демократы затем сделают это основанием для импичмента. Ясно одно: обстановка в Вашингтоне всё сильнее дестабилизируется на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана», — резюмировал Дудаков.