Возобновит ли Трамп удары по Ирану и есть ли у США другие варианты

Президент США Дональд Трамп почти сразу же после старта миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив объявил о ее приостановке. Он объяснил паузу необходимостью поддержать прогресс в переговорах с Ираном. В конгрессе США выступают против продолжения военных действий на Ближнем Востоке, но без них Вашингтону будет сложно завершить противостояние с Тегераном в качестве победителя. Рассказываем о позициях Ирана и США в конфликте на настоящий момент и о перспективах развития ситуации по прогнозам экспертов.