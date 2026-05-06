Жителя Калининграда арестовали в Волгограде за посты в соцсетях

По данным следствия, подозреваемый был участником общественного объединения, признанного экстремистским и запрещённым в России.

Суд заключил под стражу жителя Калининграда, задержанного в Волгограде. Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ — ему инкриминируют причастность к экстремистской организации и размещение в Сети постов, возбуждающих ненависть и вражду.

По данным следствия, подозреваемый был участником общественного объединения, признанного экстремистским и запрещённым в России. С лета 2025 года по февраль 2026-го он находился на территории Волгоградской области и вёл канал в одном из мессенджеров, где пропагандировал запрещённую идеологию и привлекал новых участников.

«В декабре 2025 года фигурант разместил в открытом доступе публикацию с высказываниями, возбуждающими национальную и религиозную ненависть и вражду, а также оправдывающими насильственные действия в отношении лиц, определённой национальности», — сообщает представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативниками центра противодействия экстремизму регионального главка МВД и УФСБ по Волгоградской области.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области по подозрению в госизмене.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
