Жителя Калининграда арестовали в Волгограде за посты в соцсетях

Суд заключил под стражу жителя Калининграда, задержанного в Волгограде. Мужчину обвиняют по двум статьям УК РФ — ему инкриминируют причастность к экстремистской организации и размещение в Сети постов, возбуждающих ненависть и вражду.
По данным следствия, подозреваемый был участником общественного объединения, признанного экстремистским и запрещённым в России. С лета 2025 года по февраль 2026-го он находился на территории Волгоградской области и вёл канал в одном из мессенджеров, где пропагандировал запрещённую идеологию и привлекал новых участников.
«В декабре 2025 года фигурант разместил в открытом доступе публикацию с высказываниями, возбуждающими национальную и религиозную ненависть и вражду, а также оправдывающими насильственные действия в отношении лиц, определённой национальности», — сообщает представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативниками центра противодействия экстремизму регионального главка МВД и УФСБ по Волгоградской области.