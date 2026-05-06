«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» провели историческую онлайн-игру «Наша Победа»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии 81-летней годовщины Великой Победы свои знания проверили более 30 тысяч школьников Красноярского края в возрасте от 14 лет.
В ходе интеллектуальных состязаний ребята узнали о героизме советского народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. «Наша Победа» прошла в формате индивидуального зачета. Участники ответили на 15 вопросов. Организаторы подготовили задания на основе архивных документов, фотографий и видеоматериалов, прошедших экспертизу историков. Игра раскрыла малоизвестные факты о тех, кто работал в тылу: работниках заводов, сельского хозяйства, медиках и всех, кто обеспечивал армию всем необходимым, проявляя мужество наравне с бойцами на передовой.
По итогам определят 10 лучших участников из России и пять — среди международных. Финалисты получат именные сертификаты, а победителей и призеров отметят ценными призами от организаторов.
Результаты опубликуют не позднее 13 мая на сайте «Игра-нашапобеда.рф».
Отметим, что историческая онлайн-игра «Наша Победа» проводится в рамках проекта «Международная историко-просветительская патриотическая акция “Диктант Победы”. Организаторы — Всероссийское общественное движение “Волонтеры Победы”, организационный комитет Всероссийской политической партии “Единая Россия” “Наша Победа”, Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Интеллектуальное соревнование приурочено к Году единства народов России и посвящено неразрывной связи фронта и тыла.