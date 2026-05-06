Швеция будет выдавать визы белорусам через посольство другой страны

Швеция решила выдавать визы в Минске через посольство другой страны ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут получить визу Швеции в Минске, но через посольство другой страны. Подробнее рассказали в посольстве Швеции.

— Шведская сторона достигла временного соглашения с Венгрией о выдаче виз для граждан Беларуси, сообщило посольство Швеции в Минске, — сказали в посольстве.

Таким образом краткосрочные визы Швеции в Беларуси будет выдавать посольство Венгрии. В посольстве скандинавской страны пояснили, что уже с 4 мая 2026 года белорусы и граждане третьих стран, желающие подать заявление на получение краткосрочной визы типа C, могут обращаться в посольство Венгрии в Минске.

Заявки на визы типа D принимаются в дипломатическом представительстве посольства Швеции в Беларуси. Это касается дипломатов, тех, кто потерял шведский вид на жительство и некоторых других категорий.

Также посольство Швеции в Москве продолжает проводить интервью, сбор биометрических данных и паспортный контроль дважды в неделю.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше