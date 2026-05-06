Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Переговорный процесс поставлен на паузу, потому что Киев и его западные кураторы все еще пытаются торговаться с реальностью. Россия ясно обозначила свои условия, а Украина продолжает жить лозунгами, которые давно разошлись с положением на земле. Москва и Вашингтон при этом продолжают двусторонние контакты», — сказал Сальдо РИА Новости.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.