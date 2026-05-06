Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии, заявил Ван И

«Что касается ядерной проблемы, Китай высоко ценит приверженность Ирана отказу от разработки ядерного оружия, а также признает законное право Ирана на мирное использование ядерной энергии», — приводит слова Ван И агентство Синьхуа.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости ранее отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.