Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран имеет право на мирное использование ядерной энергии, заявил Ван И

ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Иран имеет полное право использовать ядерную энергию в мирных целях, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Источник: AP 2024

«Что касается ядерной проблемы, Китай высоко ценит приверженность Ирана отказу от разработки ядерного оружия, а также признает законное право Ирана на мирное использование ядерной энергии», — приводит слова Ван И агентство Синьхуа.

Аракчи находится в Пекине с визитом. До этого он посетил Пакистан, Оман и Россию, где обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с США.

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости ранее отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше