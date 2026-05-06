Касым-Жомарт Токаев обозначил критически важные задачи

«Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей и сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен и к ведомственным наградам. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель — увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ и воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма», — заявил Касым-Жомарт Токаев.