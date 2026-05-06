Касым-Жомарт Токаев обозначил критически важные задачи

По словам президента, вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны и повышения престижа службы являются ключевыми государственными приоритетами и задачами.
«В последние годы приняты комплексные меры поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов. В частности, запущены ипотечные программы, проведено поэтапное повышение заработной платы и расширен социальный пакет. Особое внимание уделяется омоложению и укреплению кадрового состава силовых структур. Мною было поручено стимулировать лучших выпускников военных учебных заведений. В Парламенте рассматриваются поправки, которые предусматривают присвоение отличникам учебы звания “старший лейтенант” сразу же после выпуска. В целом, нынешний и следующий годы должны пройти под знаком повышения качества военного образования», — сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отдельно подчеркнул, что защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности и утверждение идеологии «Закона и Порядка» являются критически важными задачами, тесно связанными с ответственным и созидательным патриотизмом.
«Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей и сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен и к ведомственным наградам. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель — увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ и воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма», — заявил Касым-Жомарт Токаев.