Токаев: Казахстан готов отстаивать свои интересы «с более жестких позиций»

АСТАНА, 6 мая. /ТАСС/. Казахстан является миролюбивой страной и призывает решать все конфликты дипломатическими средствами, однако республика при необходимости готова отстаивать свои интересы «с более жестких позиций». Страна должна наращивать оборонный потенциал, укреплять армию и провести реформы вооруженных сил в течение двух лет, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права», — сказал он, выступая на мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества, который будет отмечаться в стране 7 мая, а также Дня Победы 9 мая. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

Президент отметил, что «страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз».

«Поэтому нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать в первую очередь технологическую модернизацию вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого прежде всего необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки — в течение двух лет», — сказал он.