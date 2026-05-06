Токаев: Казахстан готов отстаивать свои интересы «с более жестких позиций»

«Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права», — сказал он, выступая на мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества, который будет отмечаться в стране 7 мая, а также Дня Победы 9 мая. Слова Токаева приводит его пресс-служба.
Президент отметил, что «страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз».
«Поэтому нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать в первую очередь технологическую модернизацию вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого прежде всего необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки — в течение двух лет», — сказал он.