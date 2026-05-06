Эксперт рассказал, почему Трамп приостановил «Проект Свобода»

По мнению Ермакова, операция «Проект Свободы» изначально была неоднозначным предложением со стороны США.
Трамп хотел взять Иран «на слабо». Возможно, вывод судов столкнулся с проблемами, связанными с реализацией операции.
Эксперт отмечает, что до сих пор неясно, что именно происходило в Ормузском проливе в последние дни — сколько судов удалось вывести и есть ли еще желающие.
Говоря о возможности возобновления военных действий на Ближнем Востоке, эксперт отметил высокую вероятность развития такого сценария. По словам Ермакова, возобновление активных обменов ударами возможно — стороны подошли к этому вплотную «после бомбардировки территории ОАЭ со стороны Ирана» (МИД Ирана отверг атаки на ОАЭ — прим. ред.).
Израилю и «ястребам» в США очень хотелось бы додавить персов, но сам Трамп, похоже, колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио назвал операцию США в Ормузском проливе оборонительной, а не наступательной. При этом он заявил, что «ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами».