Эксперт рассказал, почему Трамп приостановил «Проект Свобода»

И США, и Иран готовы договариваться и очень хотят заключить мирное соглашение, однако у сторон разное понимание основ мирного договора. Об этом Новостям Mail рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Эксперт прокомментировал приостановку операции США «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Cвобода» по сопровождению судов в Ормузе. Глава Белого дома отметил, что на его решение повлияли просьбы Пакистана и других стран.

По мнению Ермакова, операция «Проект Свободы» изначально была неоднозначным предложением со стороны США.

Трамп хотел взять Иран «на слабо». Возможно, вывод судов столкнулся с проблемами, связанными с реализацией операции.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Эксперт отмечает, что до сих пор неясно, что именно происходило в Ормузском проливе в последние дни — сколько судов удалось вывести и есть ли еще желающие.

Говоря о возможности возобновления военных действий на Ближнем Востоке, эксперт отметил высокую вероятность развития такого сценария. По словам Ермакова, возобновление активных обменов ударами возможно — стороны подошли к этому вплотную «после бомбардировки территории ОАЭ со стороны Ирана» (МИД Ирана отверг атаки на ОАЭ — прим. ред.).

Израилю и «ястребам» в США очень хотелось бы додавить персов, но сам Трамп, похоже, колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Накануне госсекретарь США Марко Рубио назвал операцию США в Ормузском проливе оборонительной, а не наступательной. При этом он заявил, что «ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами».

