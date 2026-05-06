Bloomberg: лидеры ОАЭ и Израиля провели редкий телефонный разговор

Bloomberg напоминает, что ОАЭ — одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль и подписавших в 2020 году «Соглашения Авраама». Несмотря на соглашения, напряженность между двумя странами сохранялась несколько лет, во многом из-за того, что ОАЭ были разочарованы отказом Израиля работать над созданием Палестинского государства. Напряженность усилилась, когда в конце 2022 года Нетаньяху сформировал самое правое правительство в истории Израиля, а также из-за войны в Газе.