Bloomberg: лидеры ОАЭ и Израиля провели редкий телефонный разговор

Bloomberg напоминает, что ОАЭ — одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль и подписавших в 2020 году «Соглашения Авраама». Несмотря на соглашения, напряженность между двумя странами сохранялась несколько лет, во многом из-за того, что ОАЭ были разочарованы отказом Израиля работать над созданием Палестинского государства. Напряженность усилилась, когда в конце 2022 года Нетаньяху сформировал самое правое правительство в истории Израиля, а также из-за войны в Газе.
В апреле эмиратский президент признался, что ОАЭ будут укреплять связи с Израилем и США. На прошлой неделе стало известно, что Израиль с начала войны с Ираном помогал ОАЭ в области противовоздушной обороны и направил эмиратцам батарею «Железный купол» и несколько десятков ракет-перехватчиков. Иран, со своей стороны, заявил, что сотрудничество ОАЭ с Израилем и Америкой «нарушает принципы добрососедства» на Ближнем Востоке.