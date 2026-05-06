Bloomberg: лидеры ОАЭ и Израиля провели редкий телефонный разговор

Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе провели редкий телефонный разговор. Это подчеркивает углубление отношений между их странами на фоне войны на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg сообщает, что Нетаньяху был в числе лидеров, которые позвонили президенту ОАЭ после иранских ударов в понедельник (Иран отрицает нанесение ударов по ОАЭ). Это первый телефонный разговор между двумя лидерами, о котором стало известно с начала 2023 года.

Израильский премьер выразил солидарность с ОАЭ и «поддержку всех мер, которые они принимают для обеспечения своей безопасности».

Bloomberg напоминает, что ОАЭ — одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль и подписавших в 2020 году «Соглашения Авраама». Несмотря на соглашения, напряженность между двумя странами сохранялась несколько лет, во многом из-за того, что ОАЭ были разочарованы отказом Израиля работать над созданием Палестинского государства. Напряженность усилилась, когда в конце 2022 года Нетаньяху сформировал самое правое правительство в истории Израиля, а также из-за войны в Газе.

Но после того как США и Израиль 28 февраля атаковали Иран, военное и разведывательное сотрудничество ОАЭ и Израиля расширилось.

Абу-Даби раскритиковал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива за то, что он «делает недостаточно для противостояния Ирану». Недовольство ОАЭ арабскими соседями стало одой из причин для выхода страны из ряда крупных нефтяных картелей: ОПЕК, ОПЕК+ и ОАПЕК.

В апреле эмиратский президент признался, что ОАЭ будут укреплять связи с Израилем и США. На прошлой неделе стало известно, что Израиль с начала войны с Ираном помогал ОАЭ в области противовоздушной обороны и направил эмиратцам батарею «Железный купол» и несколько десятков ракет-перехватчиков. Иран, со своей стороны, заявил, что сотрудничество ОАЭ с Израилем и Америкой «нарушает принципы добрососедства» на Ближнем Востоке.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше