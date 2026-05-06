Карасев: украинские беженцы будут перетекать из Европы в Беларусь

Массовый исход из Украины продолжается. Только за прошедший апрель на территорию Беларуси прибыло более 8 тысяч украинцев. Продолжается их наплыв в Россию, страны Центральной и Западной Европы.
Из Украины уезжают те, кто ощутил на себе политику киевского режима, которая с 2014 года откровенно направлена на уничтожение собственного народа, и в этом активно «помогает» Запад, требуя от Зеленского все больших человеческих жертв, считает политолог, международный эксперт Владимир Карасев.
«Я думаю, одна из причин, почему пошло такое движение и в Республику Беларусь, и в Российскую Федерацию, и в другие страны СНГ, это то, что за последние несколько лет в той же Польше кардинально изменилось отношение к украинским мигрантам. Причины разные. Одна из причин, если мы почитаем сводки новостей польской полиции, это резкий рост уличной преступности, в первую очередь, связанный с работой украинских организованных преступных групп. Если раньше в основном это касалось выходцев из горячих точек в Африке, на Ближнем Востоке, то теперь украинцы уверенно занимают первое место. И, естественно, местным полякам это крайне не нравится», — рассуждает Карасев.
Собеседник Sputnik напоминает о том, что в марте текущего года закончился срок господдержки украинских беженцев в Польше. Не секрет, что большинство украинцев хорошо устроились в Европе, где получают пособия и не работают. Поэтому, когда срок действия закона о помощи беженцам в той же Польше закончился, украинцы лишились права на бесплатную медицинскую поддержку, обслуживание, социальное обеспечение. А ведь речь идет не только о молодежи, но также о семьях с детьми и пожилых людях, отмечает эксперт.
«Поэтому единственный вариант, чтобы как-то выжить, понятное дело, возвращаться на Украину — это не вариант, потому что тебя отправят на штурм за Бандеру. Это, конечно же, благополучные страны, такие как та же Республика Беларусь. Тем более и Александр Григорьевич Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин неоднократно говорили, что несмотря на ту ситуацию, что происходит на Украине, украинцы всегда были, есть и будут братским народом для белорусского народа и народа в Российской Федерации. Поэтому тот поток беженцев, который сейчас перетекает в ту же Республику Беларусь, это естественный процесс», — говорит Карасев.