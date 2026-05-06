США впервые применили вызвавшую протесты Китая установку Typhon

Военные США впервые применили пусковую установку Typhon, два года назад завезенную на Филиппины, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Комплекс был задействован 5 мая для запуска крылатой ракеты Tomahawk. Это произошло в ходе учений. Ракета была выпущена с территории аэропорта города Таклобан на острове Лейте. Намеченную цель в форте Магсайсай в провинции Нуэва-Эсиха на острове Лусон (крупнейший в архипелаге, там же расположена столица Филиппин Манила), примерно в 600 км от места запуска, ракета поразила примерно через час.
Запуск был частью имитации боевого сценария, предназначенного для отработки поддержки наземных войск, пояснил представитель группировки «Баликатан» полковник Деннис Эрнандес.
Прежде США уже проводили на Филиппинах маневры с этой системой: в частности, отрабатывали перемещение по пересеченной местности в жарком климате, но до стрельб дело не доходило, поясняет SCMP.
Система Typhon, произведенная американской корпорацией Lockheed Martin, была доставлена на Филиппины в 2024 году с объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Ее разместили на острове Лусон в рамках военных учений «Салакниб» (на местных языках означает «Щит»).
Typhon — мобильная наземная пусковая установка, предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk дальностью полета около 2 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 дальностью до 500 км. Специально разработана для использования в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Внедрение системы Typhon было крайне востребовано рядом наших партнеров и союзников, и именно по их просьбе мы ее развернули», — приводит SCMP слова главы тихоокеанского командования армии Соединенных Штатов (USARPAC) генерала Рональда Кларка. Он назвал комплекс стратегически важным инструментом сдерживания.
Против развертывания Typhon выступал Китай: власти страны заявили, что это дестабилизирует ситуацию в регионе. Пекин призвал Филиппины вывести вооружение и «как можно скорее исправить допущенную ошибку». У Филиппин и Китая взаимные территориальные претензии в Южно-Китайском море, в частности в архипелаге Спратли.