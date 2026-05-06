США впервые применили вызвавшую протесты Китая установку Typhon

Комплекс был задействован 5 мая для запуска крылатой ракеты Tomahawk. Это произошло в ходе учений. Ракета была выпущена с территории аэропорта города Таклобан на острове Лейте. Намеченную цель в форте Магсайсай в провинции Нуэва-Эсиха на острове Лусон (крупнейший в архипелаге, там же расположена столица Филиппин Манила), примерно в 600 км от места запуска, ракета поразила примерно через час.