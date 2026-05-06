Минобороны Украины: Киев не будет соблюдать перемирие на 9 Мая

В минобороны Украины заявили, что Киев не будет соблюдать перемирие с Россией, которое ранее объявил президент Владимир Путин. Советник главы ведомства Сергей Стерненко пояснил, что российские атаки в ночь на 6 мая нивелируют режим прекращения огня. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов соблюдать режим тишины с 6 мая. Москва официально не приняла это предложение. Несмотря на это, на Украине Россию уже обвинили в его нарушении.