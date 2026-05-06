Лесные пожарные Красноярского края усилили работу с помощью новых беспилотников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лесопожарные подразделения Красноярского края получили 34 современных беспилотника. Техника поступила по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» и уже в ближайшее время будет использоваться для мониторинга лесопожарной обстановки.

Источник: НИА Красноярск

С учетом новой поставки парк дронов увеличился почти вдвое — с 47 до 81 аппарата. Каждый беспилотник весит около 1,6 килограмма и способен вести разведку на расстоянии до 15 километров от точки запуска.

«Квадрокоптеры красноярского производства более чем на 70% состоят из отечественных комплектующих. Они оснащены тепловизорами. Это поможет максимально точно визуализировать очаги возгораний. Внедряя новые технологии, мы уделяем особое внимание подготовке кадров», — подчеркнул директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Беспилотники будут распределены по станциям по всему краю, а специалисты пройдут дополнительное обучение для работы с новой техникой.

С помощью дронов лесные пожарные смогут обследовать сложные участки местности, быстро находить очаги и планировать маршруты для техники. Это позволит ускорить принятие решений и снизить площадь, пройденную огнем.

Новая техника начнет использоваться в мониторинге лесов уже в текущем пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба лесопожарного центра.

Добавим, что усилить контроль за обстановкой в лесах поручил Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.