Лесные пожарные Красноярского края усилили работу с помощью новых беспилотников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лесопожарные подразделения Красноярского края получили 34 современных беспилотника. Техника поступила по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» и уже в ближайшее время будет использоваться для мониторинга лесопожарной обстановки.
С учетом новой поставки парк дронов увеличился почти вдвое — с 47 до 81 аппарата. Каждый беспилотник весит около 1,6 килограмма и способен вести разведку на расстоянии до 15 километров от точки запуска.
«Квадрокоптеры красноярского производства более чем на 70% состоят из отечественных комплектующих. Они оснащены тепловизорами. Это поможет максимально точно визуализировать очаги возгораний. Внедряя новые технологии, мы уделяем особое внимание подготовке кадров», — подчеркнул директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.
Беспилотники будут распределены по станциям по всему краю, а специалисты пройдут дополнительное обучение для работы с новой техникой.
С помощью дронов лесные пожарные смогут обследовать сложные участки местности, быстро находить очаги и планировать маршруты для техники. Это позволит ускорить принятие решений и снизить площадь, пройденную огнем.
Новая техника начнет использоваться в мониторинге лесов уже в текущем пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба лесопожарного центра.
Добавим, что усилить контроль за обстановкой в лесах поручил Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.