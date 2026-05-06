Киеву потребуется более десяти лет для вступления в ЕС, пишут СМИ

«Украине потребуется 10−15 лет, чтобы полностью соответствовать требованиям для вступления», — говорится в публикации.
Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Однако, как сообщил в апреле журнал Economist, ряд европейских стран выступает против присоединения Киева к блоку, в том числе, из-за проблем с коррупцией в стране.
Глава евродипломатии Кая Каллас признавала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в союз. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.