В Польше выразили готовность принять дополнительный контингент США

«Польша играет ключевую роль в качестве моста между Европой и Соединенными Штатами. Укрепление американского военного присутствия в Польше остается нашей стратегической целью, и мы готовы разместить дополнительные силы», — приводит слова министра «Интерфакс».
Косиняк-Камыш добавил, что трансатлантические отношения остаются фундаментом безопасности. По его мнению, без присутствия американских войск невозможно гарантировать безопасность Европы.
Министр обороны Польши также обратил внимание на то, что разрыв в оборонных расходах между Европой и США постепенно сокращается. Однако, по его словам, этот показатель пока не дотягивает до уровня полноценного партнерства.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обозначил противоположную позицию относительно перемещения американских войск. Он заявил, что не даст согласия на передислокацию части американского контингента из Германии на территорию страны. По словам политика, он не позволит использовать Польшу для подрыва солидарности или сотрудничества на европейском уровне.