Yle: Финляндия осудила нарушение воздушного пространства страны украинскими беспилотниками

Мы этого не допустим. Они (украинцы) должны планировать свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму риск отклонений дронов… и чтобы подобные инциденты больше не повторялись.
Хакканен подчеркнул, что использование воздушного пространства Финляндии таким образом неприемлемо, сообщает финский портал Yle.
Использование нашего воздушного пространства для таких операций полностью запрещено. Мы очень решительно заявили Киеву, что даже эти беспилотники, которые сбились с курса из-за халатности, достойны осуждения.
По данным издания, в воскресенье утром Украина попыталась нанести удары дронами по российскому нефтяному порту Приморск, который расположен примерно в 50 километрах от границы с Финляндией. Министр отметил, что его незамедлительно проинформировали о ситуации, а для отслеживания беспилотников были направлены истребители Hornet и армейские вертолеты ВВС Финляндии. Кроме того, Финляндия ввела временную бесполетную зону в этом регионе.
Ранее весной несколько украинских дронов были обнаружены на юго-востоке Финляндии после атак Киева на российские нефтяные порты вдоль Финского залива, пишет Yle.
Джеймс Акуна, бывший оперативный сотрудник ЦРУ, а ныне консультант по БПЛА, предупредил, что сбивание дронов вблизи российской границы сопряжено с рисками. В худшем случае, по его словам, это может дать России повод для серьезной военной эскалации.