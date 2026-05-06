«Загнать в угол». Кличко набросился на Зеленского из-за одного решения

Открытое противостояние главы киевского режима и мэра столицы началось зимой прошлого года. В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.